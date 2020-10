Fiera Milano, Luca Palermo nuovo Amministratore (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria e straordinaria di Fiera Milano, riunitasi sotto oggi, ha approvato la proposta di conferma di Carlo Bonomi, già nominato per cooptazione, alla carica di Amministratore e Presidente. La durata della carica coincide con la scadenza del mandato degli altri consiglieri, e precisamente fino all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Confermato anche l’emolumento annuo lordo complessivo già deliberato dall’Assemblea ordinaria tenutasi in data 20 aprile 2020. I soci hanno poi nominato Luca Palermo quale Amministratore e proposto quale nuovo Amministratore delegato dall’Azionista di maggioranza Fondazione Ente Autonomo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria e straordinaria di, riunitasi sotto oggi, ha approvato la proposta di conferma di Carlo Bonomi, già nominato per cooptazione, alla carica die Presidente. La durata della carica coincide con la scadenza del mandato degli altri consiglieri, e precisamente fino all’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022. Confermato anche l’emolumento annuo lordo complessivo già deliberato dall’Assemblea ordinaria tenutasi in data 20 aprile 2020. I soci hanno poi nominatoqualee proposto qualedelegato dall’Azionista di maggioranza Fondazione Ente Autonomo ...

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Fiera Milano Spa ha nominato Luca Palermo quale nuovo amministratore e ha confermato amministratore e presidente Carlo Bonomi “con durata della ...

