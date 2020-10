Feti seppelliti senza consenso della donna: il ruolo delle associazioni pro-life e la giungla delle leggi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nell’ennesima giungla di leggi e in un assurdo scaricabarile di repertorio, si inquadra l’ultima triste storia di un dolore calpestato. È quella di Marta, la donna che ha raccontato di aver trovato il suo feto sepolto nel cimitero Flaminio di Roma col proprio nome sulla croce, senza saperne niente. Un trattamento identico anche per le altre decine di donne coinvolte che, dopo lo sfogo di Marta sui social, hanno deciso di controllare. Le targhette sulle croci bianche dei loro Feti riportavano a chiare lettere anche le loro generalità. Un marchio fatto di un nome e di un cognome, dati personali che inchiodano “la responsabile” della scelta proprio lì, su quelle piccole croci sbilenche e di cui le donne erano completamente all’oscuro. ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nell’ennesimadie in un assurdo scaricabarile di repertorio, si inquadra l’ultima triste storia di un dolore calpestato. È quella di Marta, lache ha raccontato di aver trovato il suo feto sepolto nel cimitero Flaminio di Roma col proprio nome sulla croce,saperne niente. Un trattamento identico anche per le altre decine di donne coinvolte che, dopo lo sfogo di Marta sui social, hanno deciso di controllare. Le targhette sulle croci bianche dei lororiportavano a chiare lettere anche le loro generalità. Un marchio fatto di un nome e di un cognome, dati personali che inchiodano “la responsabile”scelta proprio lì, su quelle piccole croci sbilenche e di cui le donne erano completamente all’oscuro. ...

