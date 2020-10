Festa dei nonni, perché si festeggia il 2 ottobre e le cose da sapere su questa ricorrenza (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Festa dei nonni in Italia si celebra ogni anno il 2 ottobre. A dispetto dei festeggiati si tratta in realtà di una ricorrenza piuttosto giovane, è infatti stata istituita per decreto dal Parlamento nel 2005. La scelta di questa data, peraltro, non è casuale: il 2 ottobre nel calendario liturgico della confessione cattolica è anche la Festa degli angeli custodi. La ricorrenza non viene però celebrata contemporaneamente in tutto il mondo e cade in questo giorno solo nel nostro Paese. Quest'anno, in cui i nipoti sono stati separati dai nonni a lungo, la ricorrenza assume un significato ancora più importante.L'origine della FestaLa ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladeiin Italia si celebra ogni anno il 2. A dispetto deiti si tratta in realtà di unapiuttosto giovane, è infatti stata istituita per decreto dal Parlamento nel 2005. La scelta didata, peraltro, non è casuale: il 2nel calendario liturgico della confessione cattolica è anche ladegli angeli custodi. Lanon viene però celebrata contemporaneamente in tutto il mondo e cade in questo giorno solo nel nostro Paese. Quest'anno, in cui i nipoti sono stati separati daia lungo, laassume un significato ancora più importante.L'origine dellaLa ...

