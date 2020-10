Festa dei nonni. Meloni: “Sono il pilastro su cui si regge l’Italia”. E posta la foto con mamma e nonna (Di venerdì 2 ottobre 2020) “I nonni sono il pilastro principale sul quale si regge l’Italia”. Giorgia Meloni su Facebook dedica un omaggio ai nonni nel giorno della loro Festa. “Sono la famiglia quando i genitori sono in difficoltà. Le istituzioni quando lo Stato manca, l’insegnamento dove la scuola non arriva. Amici, guide, punti di riferimento in una società che di certezze, ormai, ne ha ben poche“. Meloni: i nonni sono il pilastro dell’Italia La leader di Fratelli d’Italia posta una foto che la ritrae sorridente, con la piccola Ginevra in braccio, insieme alla mamma Anna e alla nonna. Un’immagine di qualche anno fa. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Isono ilprincipale sul quale sil’Italia”. Giorgiasu Facebook dedica un omaggio ainel giorno della loro. “Sono la famiglia quando i genitori sono in difficoltà. Le istituzioni quando lo Stato manca, l’insegnamento dove la scuola non arriva. Amici, guide, punti di riferimento in una società che di certezze, ormai, ne ha ben poche“.: isono ildell’Italia La leader di Fratelli d’Italiaunache la ritrae sorridente, con la piccola Ginevra in braccio, insieme allaAnna e alla. Un’immagine di qualche anno fa. ...

