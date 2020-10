Festa dei Nonni e degli Angeli Custodi, cosa c’è da sapere sulle due ricorrenze (Di venerdì 2 ottobre 2020) Festa dei Nonni e degli Angeli Custodi, in Italia entrambe le festività si celebrano il 2 ottobre. La storia delle due ricorrenze La Festa dei Nonni e quella degli Angeli Custodi ricadono il 2 ottobre, entrambe le ricorrenze hanno storie diverse. Da un lato infatti abbiamo una Festa laica e dall’altro una ricorrenza religiosa risalente al 1670. La Festa degli Angeli Custodi infatti fu istituita per tutta Chiesa latina da Clemente X, a differenza dalla Chiesa ortodossa che festeggia l’11 gennaio. La festività nasce in Spagna, a Valencia, nel 1411, istituita per ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020)dei, in Italia entrambe le festività si celebrano il 2 ottobre. La storia delle dueLadeie quellaricadono il 2 ottobre, entrambe lehanno storie diverse. Da un lato infatti abbiamo unalaica e dall’altro una ricorrenza religiosa risalente al 1670. Lainfatti fu istituita per tutta Chiesa latina da Clemente X, a differenza dalla Chiesa ortodossa che festeggia l’11 gennaio. La festività nasce in Spagna, a Valencia, nel 1411, istituita per ...

GermaniaItalia : Presente come ospite speciale e partner della nostra Festa del Giorno dell’Unità Tedesca e dei 30 anni della Riunif… - Avvenire_Nei : In occasione della #Festa dei #Nonni, abbiamo raccolto alcune frasi di #papaFrancesco a loro dedicate. Il nostro mo… - virginiaraggi : Ho partecipato alla presentazione della campagna per la Festa dei Nonni, promossa dalla Fondazione Senior Italia, c… - _pinzillacchera : C'è che la festa dei nonni riesco a godermela solo a metà. Perché se è vero che almeno mi è rimasto un nonno (e in… - soniaceccaroni : Buone festa dei nonni?? “I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per ques… -