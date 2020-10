Festa dei nonni | come si festeggia nell’era del Covid?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche al tempo del Covid i nonni restano il pilastro del welfare in Italia. Un nonno su tre fa il babysitter a tempo pieno occupandosi dei nipoti tutti i giorni. In Italia sono oltre 12 milioni in Italia e molti di loro aiutano anche economicamente figli e nipoti. Oggi, 2 ottobre, è la loro festa.