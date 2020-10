Festa dei Nonni 2020: qual è la storia della Festa degli Angeli Custodi? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 2 ottobre, ogni anno, si celebra la Festa degli Angeli Custodi, Festa resa obbligatoria per tutta la Chiesa latina nel 1670 da Clemente X, mentre quella ortodossa li celebra l’11 gennaio. Si tratta di una Festa nata in Spagna, a Valencia, nel 1411, istituita per l’angelo protettore della città, mentre prima di allora si celebrava il 29 settembre, in concomitanza con la Festa di San Michele. Dopo Valencia, fu la volta di alcune città francesi che presero iniziative simili. Durante il secolo successivo, l’idea dalla Spagna si è diffusa in Portogallo, poi in Austria e nelle regioni italiane più influenzate dagli Asburgo. Già nel ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 2 ottobre, ogni anno, si celebra laresa obbligatoria per tutta la Chiesa latina nel 1670 da Clemente X, mentre quella ortodossa li celebra l’11 gennaio. Si tratta di unanata in Spagna, a Valencia, nel 1411, istituita per l’angelo protettorecittà, mentre prima di allora si celebrava il 29 settembre, in concomitanza con ladi San Michele. Dopo Valencia, fu la volta di alcune città francesi che presero iniziative simili. Durante il secolo successivo, l’idea dalla Spagna si è diffusa in Portogallo, poi in Austria e nelle regioni italiane più influenzate dagli Asburgo. Già nel ...

