Federturismo | turismo costiero e marittimo motore economico fondamentale

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Anche nell'anno della pandemia il Salone Nautico non rinuncia alla settima edizione della Conferenza Nazionale sul turismo costiero. Federturismo e Confindustria Nautica hanno presentato al Salone di Genova la VII Conferenza Nazionale sul turismo costiero e marittimo "a dimostrazione che, nonostante tutte le difficoltà, il mondo del mare ha voluto essere presente per contribuire al rilancio dell'economia e dell'immagine del Paese". La Conferenza - si sottolinea in una nota - "è stata un'occasione per sottolineare come gli amanti del mare siano stati i veri protagonisti di quest'estate in cui l'assenza degli stranieri è stata compensata dai tanti italiani che hanno scelto la vacanza in barca, perché percepita come ...

Visto il flop del bonus vacanze, con i fondi rimasti in parte inutilizzati nelle casse pubbliche, Franceschini ci riprova. Nasce il Fondo Nazionale del ...

ALLE ORE 11.00 IL CONVEGNO BOATING ECONOMIC FORECAST, CON LA PRESENTAZIONE DELLA NAUTICA IN CIFRE E TUTTI I DATI DEL SETTORE. ALLE ORE 12.00 PRESENTAZIONE UFFICIALE DI GENOVA THE ...

