Federico Mollicone e la Sinistra internazionale dietro la Strage di Bologna (Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi nell’Aula di Montecitorio è stata presentata un’interpellanza da parte di Fratelli d’Italia sul segreto di Stato per quel che riguarda la Strage di Bologna e non solo. A prendere la parola, in rappresentanza del partito guidato da Giorgia Meloni, è stato il deputato Federico Mollicone che ha contestato le sentenze arrivate fino a ora su quell’attentato terroristico del 2 agosto 1980 e la direzione che hanno sempre avuto le indagini. E le responsabilità secondo lui, non sono dei Nar e dei gruppi di estrema destra, ma della Sinistra internazionale terrorista LEGGI ANCHE > In Commissione Cultura Mollicone (FdI) parla dell’Uomo di Vitruvio e Sgarbi lo insulta: «Capra, sei un fascistello» VIDEO ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi nell’Aula di Montecitorio è stata presentata un’interpellanza da parte di Fratelli d’Italia sul segreto di Stato per quel che riguarda ladie non solo. A prendere la parola, in rappresentanza del partito guidato da Giorgia Meloni, è stato il deputatoche ha contestato le sentenze arrivate fino a ora su quell’attentato terroristico del 2 agosto 1980 e la direzione che hanno sempre avuto le indagini. E le responsabilità secondo lui, non sono dei Nar e dei gruppi di estrema destra, ma dellaterrorista LEGGI ANCHE > In Commissione Cultura(FdI) parla dell’Uomo di Vitruvio e Sgarbi lo insulta: «Capra, sei un fascistello» VIDEO ...

ruisseau : RT @fmollicone: Fratelli d'Italia accusa: 'Raggi all'attacco della libreria Cicerone per favorire Apple' - EIacattuni : @fmollicone ....Gli auguri piú presenti, Onorevole, Federico Mollicone...!!! - mostro15119736 : RT @RobertaM_1965: @mostro15119736 Non riesco a leggere per intero tanto è grande la rabbia. Spero abbiano la punizione che meritano. Ho de… - RobertaM_1965 : @mostro15119736 Non riesco a leggere per intero tanto è grande la rabbia. Spero abbiano la punizione che meritano.… - ItaIiaSovrana : RT @fmollicone: Fratelli d'Italia accusa: 'Raggi all'attacco della libreria Cicerone per favorire Apple' -