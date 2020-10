Federica Pellegrini sibillina sui social | pancino sospetto e anello al dito

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Centro nevralgico del nuovo mondo” scrive e mostra un ombelico. Il post sibillino difa andare in subbuglio i. La nuotatrice è incinta? Lei replica: “Perché l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”. Negli ultimi giorni aveva postato parti del suo corpo e anche una mano con l’alfacendo pensare a nozze imminenti. Il profilo dell’allenatore-fidanzato Matteo Giunta tace… Solo un giorno fa ha postato lo scatto nel suo club mentre firma il contratto scrivendo: “Un altro anno insieme… forse l’ultimo… chissà… grazie per essere stati 14anni al mio fianco senza mai avere dubbi…”. L’ultimo anno insieme perché poi lascia per fare la ...