Federica Pellegrini incinta? Lo scatto suscita la curiosità dei fan

Leggi su chenews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)continua a far parlare di sé e questa volta unodubbi e cattura l’attenzione dei fan: la nuotatrice è, Fonte foto: Instagram (@ kikkafede88)Sempre bellissima, molto amata e seguitissima,continua a lasciare tutti senza fiato grazie ai suoi scatti spesso molto sexy e che catturano l’attenzione dei suoi seguaci. Questa volta, però, la nota nuotatrice ha pubblicato una fotografia che ha incuriosito tutti e in molti si sono chiesti se fosse incita. La famosa giudice di ‘Italia’s Got Talent‘ non perde mai l’occasione di condividere insieme ai suoi tantissimi follower le sue giornate, i ...