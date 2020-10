Federica Pellegrini incinta? La foto sospetta su Instagram e la sua risposta

Leggi su dilei

(Di venerdì 2 ottobre 2020)? Unapostata suha acceso i gossip riguardo una possibile gravidanza della nuotatrice. Nello scatto la sportiva inquadra l’ombelico. “Centro nevralgico del nuovo mondo”, scrive citando una nota canzone di Jovanotti. Poche parole che hanno spinto i follower a ipotizzare una gravidanza per la. In tanti hanno commentato il post facendole gli auguri. “Sei?”, ha chiesto qualcuno e lei non ha esitato a rispondere: “Ma non ho capito una cosa! L’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”, ha commentato lei.non ha mai nascosto la sua volontà di diventare mamma, rimandando però sempre il progetto di una famiglia al ...