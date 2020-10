Federica Pellegrini è incinta? Mostra il pancino e risponde alla domanda (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 2 ottobre 2020)? Il gossip e la curiosità arrivano subito ma anche la nuotatrice con il suo post ha creato subito il dolce casondo ilche è apparso sospetto. L’ombelico in primo piano, un’ombra che sembra arrotondare il ventre e anche un pizzico di sensualità che non guasta mai. Ed ecco lasui social per: “Sei?”. La sua risposta è: “Perché l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”. Lafinge di non sapere che così il gossip si scatenerà, soprattutto dopo la nascita della figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Un personaggio famoso sa ...