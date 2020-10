Federica Pellegrini è incinta? La foto della pancia sui social e quella frase sibillina (Di venerdì 2 ottobre 2020) Federica Pellegrini è incinta? Ne sono convinti in molti dopo che nelle scorse ore la campionessa di nuoto ha pubblicato su Instagram la foto in bianco e nero della sua pancia, accompagnata da una frase sibillina: “Centro nevralgico del nuovo mondo”. Subito sotto il suo post si sono scatenati i commenti, tanto che lei stessa è dovuta intervenire: “Perché l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”, ha risposto ai suoi followers. Ma questa replica non è bastata a placare i rumors, anche perché già nei giorni scorsi aveva disseminato sui social indizi ambigui che fanno proprio pensare ad una sua gravidanza. Ad esempio, ieri ha pubblicato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020)? Ne sono convinti in molti dopo che nelle scorse ore la campionessa di nuoto ha pubblicato su Instagram lain bianco e nerosua, accompagnata da una: “Centro nevralgico del nuovo mondo”. Subito sotto il suo post si sono scatenati i commenti, tanto che lei stessa è dovuta intervenire: “Perché l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”, ha risposto ai suoi followers. Ma questa replica non è bastata a placare i rumors, anche perché già nei giorni scorsi aveva disseminato suiindizi ambigui che fanno proprio pensare ad una sua gravidanza. Ad esempio, ieri ha pubblicato una ...

