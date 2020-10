Federica Pellegrini è incinta? Il post su Instagram con la foto della sua pancia

Leggi su iodonna

(Di venerdì 2 ottobre 2020)32 anni in 40sfoglia la gallerypotrebbe allungare la lista delle star in dolce attesa. E ad aggiungersi potrebbe esserci lei, la diva del nuoto italiano:potrebbe essere. Il condizionale è d’obbligo in questo caso perché al momento non c’è nessun annuncio ufficiale ma solo unpubblicato sul profilosportiva che ...