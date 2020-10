Fallisce la Rifle | marchio simbolo del jeans italiano

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Scompare una delle firme storiche del, la, con la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Firenze. Nata nel 1958 dai fratelli Giulio e Fiorenzo Fratini che in North Carolina, nella fabbrica della Cone Mills, scoprirono il tessuto denim è stata per decenni un’icona della moda italiana. : la vicenda La società con sede a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, era da tempo in crisi ma sembrava poter risollevarsi nel 2017 con l’apertura del capitale del figlio del fondatore Giulio, Sandro Fratini, alla società svizzera di investimenti Kora, diventata socio di maggioranza l’anno successivo con il 55% delle quote. Un piano di rilancio che sembrava essere consolidato dall’arrivo alla guida dell’azienda di una figura di esperienza nel settore come Franco ...