F1 News | In Ferrari si lavora per aumentare il carico posteriore e aiutare Vettel (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Ferrari ha salutato Sochi, dove si è svolto domenica scorsa il Gran Premio di Russia, portando a punti la sola SF1000 di Charles Leclerc – 6° al traguardo – mentre Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione. Proprio nell’appuntamento russo la Rossa ha portato alcune migliorie sulla monoposto, con gli upgrade che proseguiranno al Nürburgring dove l’11 ottobre si svolgerà il GP dell’Eifel. A tal proposito la testata tedesca Auto Motor und Sport riferisce che Maranello sta lavorando per portare maggior carico aerodinamico al posteriore. Aggiornamenti che aiuterebbero indubbiamente Vettel, con il quattro volte campione del mondo che finora ha palesato mancanza di feeling con ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laha salutato Sochi, dove si è svolto domenica scorsa il Gran Premio di Russia, portando a punti la sola SF1000 di Charles Leclerc – 6° al traguardo – mentre Sebastiannon è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione. Proprio nell’appuntamento russo la Rossa ha portato alcune migliorie sulla monoposto, con gli upgrade che proseguiranno al Nürburgring dove l’11 ottobre si svolgerà il GP dell’Eifel. A tal proposito la testata tedesca Auto Motor und Sport riferisce che Maranello stando per portare maggioraerodinamico al. Aggiornamenti che aiuterebbero indubbiamente, con il quattro volte campione del mondo che finora ha palesato mancanza di feeling con ...

