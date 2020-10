F1 | Honda abbandonerà il Circus alla fine del 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Horner and Yamamoto – Photo Credit: Red Bull F1 Official Twitter AccountUn post sui social annuncia la decisione presa dRacing in meritocollaborazione nel mondo della Formula 1;della, fornitore di motori, lascerà il mondo della F1. Una scelta inaspettata che lascia due scuderie in una situazione non sicuramente facile; Red Bull e la cugina Alpha Tauri avranno quindi bisogno di un nuovo fornitore per ladella prossima stagione e l’avvento del nuovo regolamento che sarà in vigore dal Mondiale 2022.lascerà la F1delIl produttore di motori giapponesi ha deciso di non continuare la ...