Europa League | Napoli-Real Sociedad | Roma-Y Boys e Milan-Celti

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo il sorteggio di Champions, tocca all'svelare la composizione dei gironi per l'edizione 2020/21, che scatterà il 22 ottobre e si chiuderà il 26 maggio con la finalissima di Danzica. Tre le squadre italiane presenti nell'urna:. All'urna ha regalato (girone F), AZ Alkmaar, Rijeka. Alla(girone A) Young, Cluj, CSKA Sofia. Al(girone H)c Glasgow, Sparta Praga, Lille. Questi tutti i raggruppamenti: GIRONE A:, Young, Cluj, CSKA Sofia GIRONE B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk GIRONE C: Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Apoel Beer-Sheva, Nizza GIRONE ...

Lo Sparta Praga è l’avversario sulla carta meno impegnativo del girone H. L’errore principale però è proprio quello di sottovalutare un club con una tradizione importante sotto il profilo nazionale, c ...Romelu Lukaku ha pubblicato un messaggio su Instagram dopo aver vinto il Player of the Season per l'Europa League 2019/2020 ...