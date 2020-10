Europa League 2020/21, i gironi: bene la Roma, insidie per Milan e Napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si sono tenuti a Ginevra i sorteggi per la fase a gironi dell’Europa League 2020/21. Per le italiane presenti Napoli, Roma e Milan Dopo la Champions League, è il turno dell’Europa League. A Ginevra si sono tenuti i sorteggi della fase a gironi per la nuova stagione. Per le italiane, presenti nell’urna Roma, Napoli (entrambe in fascia 1) ed il Milan (fascia 3). Le squadre di Gattuso e Fonseca si sono qualificate direttamente ai gironi: i partenopei hanno avuto accesso diretto grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre i giallorossi con il 5° posto in campionato. Invece il Milan ha dovuto ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si sono tenuti a Ginevra i sorteggi per la fase adell’/21. Per le italiane presentiDopo la Champions, è il turno dell’. A Ginevra si sono tenuti i sorteggi della fase aper la nuova stagione. Per le italiane, presenti nell’urna(entrambe in fascia 1) ed il(fascia 3). Le squadre di Gattuso e Fonseca si sono qualificate direttamente ai: i partenopei hanno avuto accesso diretto grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre i giallorossi con il 5° posto in campionato. Invece ilha dovuto ...

Inter : ??? | MVP La giuria composta dagli allenatori dei 48 club presenti nella passata fase a gironi e da 55 giornalisti… - pisto_gol : Le ho viste quasi tutte, dal 1987. Ma una cosa come i 24rigori di RioAve-Milan con parata decisiva di Gigio Donnaru… - AntoVitiello : Girone H di Europa League ?????????????? Celtic ???? Sparta Praga ???? MILAN ???? Lille #uel #europaleague #ueldraw #sorteggi - AdrianoFCI1908 : @PippoCurci @contequellovero @SkySport Ma tanto ci avete detto per una settimana che L Europa League non vale niente,tutto torna indietro ???? - infoitsport : Sorteggio Europa League: i gruppi di Napoli, Roma e Milan -