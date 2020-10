Europa League 2019/20: il Player of the Season è Lukaku dell’Inter (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lukaku è il vincitore del premio Player of the Season per l’Europa League 2019/20: l’attaccante dell’Inter ha superato Banega e Bruno Fernandes Romelu Lukaku è il vincitore del premio Player of the Season per l’Europa League 2019/20. L’attaccante dell’Inter ha battuto la concorrenza di Ever Banega del Siviglia (trionfatore nella competizione) e Bruno Fernandes del Manchester United. DICHIARAZIONI – «Ringrazio Dio per avermi portato fino a qui, per far sì che possa fare il lavoro che faccio. Voglio congratularmi con il Siviglia per la vittoria del torneo, ringrazio tutti quelli che mi supportano, il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020)è il vincitore del premioof theper l’/20: l’attaccante dell’Inter ha superato Banega e Bruno Fernandes Romeluè il vincitore del premioof theper l’/20. L’attaccante dell’Inter ha battuto la concorrenza di Ever Banega del Siviglia (trionfatore nella competizione) e Bruno Fernandes del Manchester United. DICHIARAZIONI – «Ringrazio Dio per avermi portato fino a qui, per far sì che possa fare il lavoro che faccio. Voglio congratularmi con il Siviglia per la vittoria del torneo, ringrazio tutti quelli che mi supportano, il ...

