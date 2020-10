Eurolega 2020/2021, Bayern Monaco-Olimpia Milano 79-81: cronaca e tabellino (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’approccio dell’AX Armani Exchange Milano all‘Eurolega 2020/2021 è stato scoppiettante, conclusosi all’overtime di un match straordinariamente emozionate, giocato contro il Bayern Monaco e vinto per 79-81. Prestazione di carattere del team lombardo, corsaro in Baviera grazie all’apporto straordinario del trio Delaney-Hines-Rodriguez, fautori di 42 punti complessivi e innumerevoli giocate al servizio della quadra. Da evidenziare inoltre la prestazione di Shields, game-changer dei meneghini e asso nella manica letale di coach Messina: sua la tripla che ha determinato il successo esterno dell’Olimpia. Bayern Monaco – AX ARMANI EXCHANGE Milano 79-81 (DOPO ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’approccio dell’AX Armani Exchangeall‘è stato scoppiettante, conclusosi all’overtime di un match straordinariamente emozionate, giocato contro ile vinto per 79-81. Prestazione di carattere del team lombardo, corsaro in Baviera grazie all’apporto straordinario del trio Delaney-Hines-Rodriguez, fautori di 42 punti complessivi e innumerevoli giocate al servizio della quadra. Da evidenziare inoltre la prestazione di Shields, game-changer dei meneghini e asso nella manica letale di coach Messina: sua la tripla che ha determinato il successo esterno dell’– AX ARMANI EXCHANGE79-81 (DOPO ...

