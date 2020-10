Ethos | la cartina al tornasole dei vizi e delle virtù

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Se è vero, come purtroppo è vero, che la situazione nella quale ci troviamo in Italia – a prescindere dal giudizio che ciascuno vorrà darne – è innanzitutto frutto della sommascostumatezze individuali (alle quali ci siamo ormai assuefatti) dobbiamo ammettere che ci troviamo di fronte a un problema con difficile soluzione. La soluzione del problema è difficile perché mentre ricerchiamo in nuovi assetti istituzionali, spesso improvvisati e improbabili, la risposta alla cronica inefficienza della nostra macchina pubblica non ci accorgiamo che il principale vulnus è dentro di noi. Lo Stato siamo noi e non ce ne accorgiamo o facciamo finta che non sia così. Lo spunto per ricordarcene – in un momento così cruciale per la nostra vita nazionale: nel bel mezzo della recrudescenza della ...