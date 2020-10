Esclusiva: Fiorentina, Callejon c’è. Sondaggi per Milik (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Napoli vuole chiudere il mercato con un grande colpo a centrocampo, il nome giusto (anticipato ieri) è quello di Bakayoko. Ma c’è la vicenda Milik da sbrogliare e una possibilità chiama in causa la Fiorentina… Il polacco potrebbe prima rinnovare con il Napoli e poi andare in viola con una formula che permetta poi a Commisso di riscattarlo. L’ostacolo attuale è l’ingaggio, Milik aveva una promessa di 5 milioni a stagione dalla Roma, prima dei noti problemi. La Fiorentina ha l’accordo con la Juve per Chiesa e ha già bloccato Callejon. L’eventuale arrivo di Milik consentirebbe di ricomporre la coppia già protagonista a Napoli. Foto: twitter Napoli L'articolo Esclusiva: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Napoli vuole chiudere il mercato con un grande colpo a centrocampo, il nome giusto (anticipato ieri) è quello di Bakayoko. Ma c’è la vicendada sbrogliare e una possibilità chiama in causa la… Il polacco potrebbe prima rinnovare con il Napoli e poi andare in viola con una formula che permetta poi a Commisso di riscattarlo. L’ostacolo attuale è l’ingaggio,aveva una promessa di 5 milioni a stagione dalla Roma, prima dei noti problemi. Laha l’accordo con la Juve per Chiesa e ha già bloccato. L’eventuale arrivo diconsentirebbe di ricomporre la coppia già protagonista a Napoli. Foto: twitter Napoli L'articolo: ...

Accolto con piacere l'invito della Presidenza della Società Viola. 'Per chi ha passato mesi durissimi'. Il grazie dei direttori ...

Firenze, mille posti allo stadio per Fiorentina – Sampdoria

FIRENZE - Fino a mille spettatori potranno assistere domani sera, venerdì 2 ottobre, alla partita di calcio tra Fiorentina e Sampdoria in programma alle 20.45 allo stadio Artemio ...

Accolto con piacere l'invito della Presidenza della Società Viola. 'Per chi ha passato mesi durissimi'. Il grazie dei direttori ...FIRENZE - Fino a mille spettatori potranno assistere domani sera, venerdì 2 ottobre, alla partita di calcio tra Fiorentina e Sampdoria in programma alle 20.45 allo stadio Artemio ...