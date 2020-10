Esclusiva: Cosenza show, dopo Bouah anche Petre e Borrelli! (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Cosenza scatenato. Ieri vi abbiamo anticipato l’arrivo di Bouah, terzino destro dalla Roma. Ma entro 24 ore possono essere chiuse due operazioni per l’attacco: il colpaccio sarebbe Adrian Petre, classe 1998, dalla Steaua Bucarest. Più che sarebbe ormai possiamo dire sarà: prestito oneroso con diritto di riscatto, Petre sarà tra stasera e domani in Italia. Ma non finisce qui, il Cosenza è a un passo da Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Pescara. Foto: sito Cosenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilscatenato. Ieri vi abbiamo anticipato l’arrivo di, terzino destro dalla Roma. Ma entro 24 ore possono essere chiuse due operazioni per l’attacco: il colpaccio sarebbe Adrian, classe 1998, dalla Steaua Bucarest. Più che sarebbe ormai possiamo dire sarà: prestito oneroso con diritto di riscatto,sarà tra stasera e domani in Italia. Ma non finisce qui, ilè a un passo da Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 del Pescara. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La partita SPAL - Cosenza del 3 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la seconda giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 16:15 ...

Dopo il successo in Coppa Italia contro l'AlbinoLeffe, il tecnico biancoceleste Bruno Tedino ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Risposte quasi tutte pos ...

La partita SPAL - Cosenza del 3 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la seconda giornata di Serie B, calcio d'inizio alle ore 16:15. Dopo il successo in Coppa Italia contro l'AlbinoLeffe, il tecnico biancoceleste Bruno Tedino ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Risposte quasi tutte pos ...