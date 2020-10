Errore Trump nel tweet sulla positività: usa Covid al posto di coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Un Errore Trump che ci racconta molto sulla sua gestione dell’emergenza coronavirus fino a questo momento, quando si è trovato a dare – per il momento – solo indicazioni al Paese. Adesso, anche quando il virus lo tocca da vicino, non riesce comunque a fare l’opportuna distinzione che gli permetterebbe quantomeno di comprendere il da farsi. Perché Covid-19 e coronavirus, come vi abbiamo spiegato per esempio qui, sono due concetti molto diversi. E spesso, tra queste due parole che vengono utilizzate come sinonimi, ce ne passa di differenza. LEGGI ANCHE > Sintomi Trump, il bollettino non chiarisce: «Ieri aveva la voce roca» Errore Trump nel tweet ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Unche ci racconta moltosua gestione dell’emergenzafino a questo momento, quando si è trovato a dare – per il momento – solo indicazioni al Paese. Adesso, anche quando il virus lo tocca da vicino, non riesce comunque a fare l’opportuna distinzione che gli permetterebbe quantomeno di comprendere il da farsi. Perché-19 e, come vi abbiamo spiegato per esempio qui, sono due concetti molto diversi. E spesso, tra queste due parole che vengono utilizzate come sinonimi, ce ne passa di differenza. LEGGI ANCHE > Sintomi, il bollettino non chiarisce: «Ieri aveva la voce roca»nel...

