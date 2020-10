Era Andrea Cardillo di Saranno Famosi: oggi a 41 fisico scolpito [FOTO] (Di venerdì 2 ottobre 2020) La prima edizione di Amici, condotto sempre da Maria De Filippi, si chiamava Saranno Famosi. È andato in onda nel 2001 e tra i concorrenti c’era Andrea Cardillo. Fu uno dei finalisti del programma e si presentò come cantante. Fu subito notato per il suo talento anche se non vinse quella prima edizione del talent show. La vittoria fu del collega Dennis Fantina. Oltre alla sua voce, i telespettatori ricordano sicuramente la sua storia d’amore con un’altra concorrente di Saranno Famosi, Valeria Monetti. I due spesso si esibivano insieme e hanno dato vita al tormentone estivo “Ma dai” uscito nel 2003. Ma che fine ha fatto Andrea Cardillo? Andrea Cardillo, ex concorrente di ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 ottobre 2020) La prima edizione di Amici, condotto sempre da Maria De Filippi, si chiamava. È andato in onda nel 2001 e tra i concorrenti c’era. Fu uno dei finalisti del programma e si presentò come cantante. Fu subito notato per il suo talento anche se non vinse quella prima edizione del talent show. La vittoria fu del collega Dennis Fantina. Oltre alla sua voce, i telespettatori ricordano sicuramente la sua storia d’amore con un’altra concorrente di, Valeria Monetti. I due spesso si esibivano insieme e hanno dato vita al tormentone estivo “Ma dai” uscito nel 2003. Ma che fine ha fatto, ex concorrente di ...

