Emofilia A | in Italia nuovo trattamento ' una volta a settimana'

Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Buone notizie per le persone con Emofilia A in Italia, che potranno contare su una terapia che riduce il numero di infusioni necessarie. È infatti disponibile anche nel nostro Paese turoctocog alfa pegol (Esperoct* di Novo Nordisk), fattore VIII ricombinante ad emivita prolungata, che permette di raggiungere livelli di attività del fattore VIII sino al 3-5%, più elevati rispetto alle terapie disponibili con una somministrazione ogni 4 giorni, estendibile su parere del medico, sino a 1 volta a settimana. "Si tratta di un grado di protezione più elevato offerto dall'uso di un prodotto a emivita prolungata, rispetto ai concentrati di fattore VIII a emivita standard, che riesce a garantire, almeno a un certo numero di pazienti, di prevenire gli episodi emorragici ...

Factors@Home consegna a domicilio i farmaci per l’emofilia

Il Covid-19 ha messo in evidenza l'esigenza di servizi sul territorio e programmi di supporto ai pazienti, fondamentali per migliorare l’aderenza alle terapie croniche, non solo per i soggetti positiv ...

