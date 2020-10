Emergenza Covid-19 nel Lazio | arriva la decisione | mascherina obbligatoria anche all’aperto

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Conferenza stampa stamattina, giovedì 1 ottobre 2020, dallo Spallanzani di Roma alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato e il Presidente della Regione Nicola Zingaretti. Coronavirus nel: «Mascherine obbligatorieall’aperto» «Abbiamo deciso di predisporre l’obbligatorietà dell’uso dellaall’aperto con due esclusioni: una legata ai minori di sei anni e a chi ha patologie incompatibili con l’uso della, l’altra per chi svolge attività motoria o fisico-sportiva», ha comunicato D’Amato. Lata in seguito all’aumento dei contagi, “con l’RT ...

