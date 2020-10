Elodie interpreta Volo Via per la colonna sonora del film Over The Moon – Il Fantastico Mondo Di Lunaria

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Via, brano inserito nelladel nuovodi NetflixThe– IlDie che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a cominciare dal 23 ottobre. L’artista è già intervenuta per spiegare ciò che ha percepito nella storia di Fei Fei: “Ho riconosciuto nella storia di Fei Fei, nella sua caparbietà e nel profondo legame che la unisce alla famiglia, una parte di me. La sua avventura mi ha emozionato e ricordato quanto sia importante credere nei sogni”. La versione italiana di, che accompagnerà i titoli di coda, è la resa del brano ...

