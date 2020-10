Elizabeth, il film su una regina che cambiò l’Inghilterra (Di venerdì 2 ottobre 2020) Elizabeth, la pellicola del 1998 vincitrice di un premio Oscar diretta da Shekhar Kapur e che concorse alla 55 edizione del festival del cinema di Venezia. Il film è il prequel del lungometraggio “Elizabeth – The Golden Age”. Elizabethfonte: www.patheos.com La trama di Elizabeth Nell’Inghilterra del 1558, la regina cattolica Mary muore lasciando come unica erede la sorellastra anglicana Elizabeth (Cate Blanchett), figlia di Enrico VIII e Anna Bolena. La futura regina essendo protestante, in un momento in cui il cattolicesimo prevale, è accusata di aver cospirato per l’assassinio della sorella e per questo rinchiusa nella Torre di Londra, dove risiedeva prima della sua incoronazione. Grazie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020), la pellicola del 1998 vincitrice di un premio Oscar diretta da Shekhar Kapur e che concorse alla 55 edizione del festival del cinema di Venezia. Ilè il prequel del lungometraggio “– The Golden Age”.fonte: www.patheos.com La trama diNell’Inghilterra del 1558, lacattolica Mary muore lasciando come unica erede la sorellastra anglicana(Cate Blanchett), figlia di Enrico VIII e Anna Bolena. La futuraessendo protestante, in un momento in cui il cattolicesimo prevale, è accusata di aver cospirato per l’assassinio della sorella e per questo rinchiusa nella Torre di Londra, dove risiedeva prima della sua incoronazione. Grazie ...

