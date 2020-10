Elezioni La Maddalena | il ritorno del mastino Giudice | ' Questi i problemi da risolvere'

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Maddalena

galluraoggi.it

LA MADDALENA. Amministrative, è corsa a tre (al momento) per la conquista della fascia tricolore. La commissione elettorale ha escluso la civica “Non solo tunnel” con il candidato sindaco Giovanni Gav ...Sono 156 e non 160 i Comuni che andranno al voto in Sardegna alle amministrative del 25 e 26 ottobre, perché in quattro comuni, tre del Nuorese - Talana, Belvì e Sorgono - e uno dell'Oristanese - Sene ...