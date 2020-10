Elettra Lamborghini, guardate quanto somiglia al padre Tonino – FOTO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Elettra Lamborghini è figlia del famoso imprenditore Tonino: guardate la cantante quanto è somigliante al padre, lo scorso anno al centro del gossip Elettra Lamborghini è spesso al centro della cronaca rosa. La ragazza proviene da una famiglia molto importante, di cui si parla molte volte per il loro essere imprenditori di successo. Tuttavia il … L'articolo Elettra Lamborghini, guardate quanto somiglia al padre Tonino – FOTO Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 2 ottobre 2020)è figlia del famoso imprenditorela cantantente al, lo scorso anno al centro del gossipè spesso al centro della cronaca rosa. La ragazza proviene da una famiglia molto importante, di cui si parla molte volte per il loro essere imprenditori di successo. Tuttavia il … L'articoloalCuriosauro.

trash_italiano : ZIA MALGY CHE TWERKA CON PEM PEM INSIEME AD ELETTRA LAMBORGHINI. MA IO AMO QUESTO PROGRAMMA. #namethattune - QuiMediaset_it : Domani a #Verissimo (alle 16 su #Canale5) ospiti di #SilviaToffanin #GabrielGarko @StefanoAccorsi_ @ElettraLambo e… - paolonigaia : RT @Camy_Britty: Ho approfondito un pò le mie conoscenze musicali a tema Hell Raton and now, I HAVE A DREAM! Voglio un duetto rap-reggeaton… - minovr69 : #taleequaleshow Britney Spears a metà tra Elettra Lamborghini e Cristina D'Avena. - kiafrads : @AlessSartor Mia regola personale: leopardato solo se ti chiami Elettra Lamborghini -