Effetto scuola sull'aumento di contagi da Covid, Galli: 'Prossimi giorni decisivi' (Di venerdì 2 ottobre 2020) In una video intervista rilasciata a Tgcom24, il responsabile del centro di malattie infettive dell'ospedale di Milano ha dichiarato che i Prossimi giorni e le prossime tre settimane saranno decisive ... Leggi su isnews (Di venerdì 2 ottobre 2020) In una video intervista rilasciata a Tgcom24, il responsabile del centro di malattie infettive dell'ospedale di Milano ha dichiarato che ie le prossime tre settimane saranno decisive ...

ArgoTone : RT @_cristiano73: il balzo dei contagi non è per l'effetto scuola... chiunque ha figli sa che proprio quando sono a scuola che sono massime… - _bufale_ : Giovani e sessualità, tra rapporti non protetti e pornografia online 1 su 2 è 'a rischio'. Ma l'“effetto scuola” pu… - HuffPostItalia : Giovani e sessualità, tra rapporti non protetti e pornografia online 1 su 2 è 'a rischio'. Ma l'“effetto scuola” pu… - elenabaloni : RT @Radio1Rai: #COVID19 ???Silvio Brusaferro @istsupsan al #GR1: 'Situazione sotto controllo. Gran parte dei contagi avviene a livello intra… - blogfp : Guerra (Oms), l'effetto Scuola ancora non pesa sui contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto scuola Coronavirus, «effetto scuola» Raddoppiati i casi in quarantena L'Eco di Bergamo I fatti del giorno – Italia (3)

Coronavirus: Brusaferro (Iss), situazione ancora sotto controllo ma attenzione ai contagi in famiglia - "Gran parte di questi contagi ...

Coronavirus, Brusaferro: “La crescita dei contagi è costante ma piuttosto lenta. Gran parte dei casi avviene a livello intra-familiare”

“Gran parte dei contagi avviene a livello intra-familiare. Un tema di grande attenzione riguarda anche le attività di integrazione di tipo informale, quindi i gruppi di persone, di amici. Per vedere u ...

Coronavirus: Brusaferro (Iss), situazione ancora sotto controllo ma attenzione ai contagi in famiglia - "Gran parte di questi contagi ...“Gran parte dei contagi avviene a livello intra-familiare. Un tema di grande attenzione riguarda anche le attività di integrazione di tipo informale, quindi i gruppi di persone, di amici. Per vedere u ...