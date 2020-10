E’ Meredith in Grey’s Anatomy | a 50 anni Ellen Pompeo senza trucco fa irriconoscibile FOTO

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lei è una delle attrici più amate del mondo e nel ruolo diGrey ha fatto innamorare milioni di fans in giro per il mondo. Grey’sè una della serie più seguite di tutti i tempi, che continua ancora il suo successo dopo tantidalla messa in onda del primo episodio. Lei … L'articolo E’in Grey’s: a 50faproviene da www.meteoweek.com.