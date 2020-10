“È gay!”. GF Vip, bomba nella notte: la rivelazione che mette nei guai la concorrente. Ora rischia la squalifica (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al GF Vip è Adua Del Vesco a tenere banco. La finta fidanzata di Gabriel Garko ha fatto outing a Massimiliano Morra, o almeno è quello che tutti credono. Mentre si trovava in cucina con Dayane Mello e Matilde Brandi, l’attrice parlando del collega avrebbe pronunciato all’orecchio della Mello: “È gay”. Secondo i telespettatori che stavano seguendo il live del GF Vip su Mediaset Extra, e riportato l’accaduto sui social, Adua Del Vesco ha fatto outing a Massimiliano Morra. Molto probabilmente questo sarà uno dei temi che Alfonso Signorini affronterà nella puntata di stasera del GF Vip. Nessuno ha ancora confermato, ma la notizia rappresenterebbe una grave violazione della sfera privata dell’attore. Il video è disponibile alla fine dell’articolo. Dopo aver fatto outing a Massimiliano Morra, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Al GF Vip è Adua Del Vesco a tenere banco. La finta fidanzata di Gabriel Garko ha fatto outing a Massimiliano Morra, o almeno è quello che tutti credono. Mentre si trovava in cucina con Dayane Mello e Matilde Brandi, l’attrice parlando del collega avrebbe pronunciato all’orecchio della Mello: “È gay”. Secondo i telespettatori che stavano seguendo il live del GF Vip su Mediaset Extra, e riportato l’accaduto sui social, Adua Del Vesco ha fatto outing a Massimiliano Morra. Molto probabilmente questo sarà uno dei temi che Alfonso Signorini affronteràpuntata di stasera del GF Vip. Nessuno ha ancora confermato, ma la notizia rappresenterebbe una grave violazione della sfera privata dell’attore. Il video è disponibile alla fine dell’articolo. Dopo aver fatto outing a Massimiliano Morra, ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - pairsonnalitesF : APPIT — L'ex gieffina insinua che il protagonista del GF Vip sia gay: L'attore non la convince con i suoi comportam… - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: UTC -4 | IT — L'ex gieffina insinua che il protagonista del GF Vip sia gay: L'attore non la convince con i suoi comp… - pairsonnalitesF : Stigmabase | ITA — L'ex gieffina insinua che il protagonista del GF Vip sia gay: L'attore non la convince con i su… - xcinefilax : @diavoletta4ever E perchè io avevo già visto le foto su Chi? -

Ultime Notizie dalla rete : gay” Vip video - nozze gay. nicola e giuseppe sposi a castellammare di stabia IlCorrierino.com