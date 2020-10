Dugenta | procedono i lavori per l’impianto sportivo di Via San Nicola

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Quella dell’impiantodi Via Sanera una sfida che l’amministrazione del sindaco Clemente Di Cerbo aveva assunto come un impegno prioritario del suo programma elettorale. Adesso che si sta portando a compimento c’è l’orgoglio di tutta una squadra amministrativa che si sente forte e caparbia nel tirare lo sprint finale per presentarsi alle urne, la prossima primavera, con la convinzione di aver operato bene. Il governo Di Cerbo si è visto assegnare un contributo di 110 mila euro per recuperare e riqualificare l’intera area: campo da calcio e tendostruttura. Successivamente un nuovo finanziamento della Regione Campania ha potuto coprire gli investimenti fatti per realizzare la strada e sistemare il piazzale antistante ...