Due italiani su tre vanno meno al ristorante per colpa del Covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) La pandemia ha modificato le abitudini degli italiani. Secondo un sondaggio di Izi, in collaborazione con Comin & Partners, due italiani su tre (64%) non vanno al ristorante con la stessa frequenza del pre Covid. Solo il 32% continua a frequentare bar e ristoranti come prima, mentre per il 4% la frequentazione è aumentata. L'indagine evidenzia così la grave crisi del settore della ristorazione, e insieme rivela l'esigenza di un ripensamento del comparto alla luce dell'aumento del fenomeno del delivery. Dopo il periodo di lockdown, il 39% di italiani ha scelto di continuare a farsi portare il cibo a casa, mentre il 38% ha addirittura aumentato il numero di consegne. E secondo i dati raccolti, anche una volta passata l'emergenza il ricorso alla consegna

