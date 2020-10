Donald Trump ricoverato in ospedale: il virus che fece tremare gli USA (Di sabato 3 ottobre 2020) Dichiarato positivo al Coronavirus appena 24 ore fa, Donald Trump è già stato trasferito in ospedale per essere sottoposto a cure sperimentali. Non hanno perso tempo i medici della Casa Bianca, nonostante abbiano puntualizzato che il ricovero del Presidente USA è stato eseguito esclusivamente in via precauzionale. A quanto riportano le fonti ufficiali, infatti, Donald Trump manifesta sintomi piuttosto lievi, come febbre, cefalea, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 3 ottobre 2020) Dichiarato positivo al Coronaappena 24 ore fa,è già stato trasferito inper essere sottoposto a cure sperimentali. Non hanno perso tempo i medici della Casa Bianca, nonostante abbiano puntualizzato che il ricovero del Presidente USA è stato eseguito esclusivamente in via precauzionale. A quanto riportano le fonti ufficiali, infatti,manifesta sintomi piuttosto lievi, come febbre, cefalea, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formu… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - MrEfis79 : Comunque, asserire che #Trump possa lucrare qualche voto di simpatia per aver contratto il #covid19, ignora come… - ixfrozainidk : RT @snowmalec: aspettando che donald trump si inietti la candeggina per combattere il covid come aveva consigliato di fare qualche mese fa -