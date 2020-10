Donald Trump positivo insieme a Melania Trump, inizia la quarantena (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump positivo al coronavirus, insieme alla moglie Melania. L’annuncio è stato dato dallo stesso inquilino della Casa Bianca su Twitter. LEGGI ANCHE > Positiva al Covid Hope Hicks, uno dei consiglieri più vicini a Trump Donald Trump positivo, il messaggio su Twitter Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 Alle 6.54 di questa mattina, quando negli Stati ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Unitial coronavirus,alla moglie. L’annuncio è stato dato dallo stesso inquilino della Casa Bianca su Twitter. LEGGI ANCHE > Positiva al Covid Hope Hicks, uno dei consiglieri più vicini a, il messaggio su Twitter Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! —J.(@real) October 2, 2020 Alle 6.54 di questa mattina, quando negli Stati ...

Donald Trump e la First Lady Melania sono positivi al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. «Iniziermo suibito la quarantena e il percorso di convalescenza» ha scritto il presidente ...

Usa: presidente Trump e first lady Melania in quarantena

New York, 02 ott 06:55 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato via Twitter che una delle sue più strette collaboratrici, Hope Hicks, è risultata positiva al ...

Donald Trump e la First Lady Melania sono positivi al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. «Iniziermo suibito la quarantena e il percorso di convalescenza» ha scritto il presidente ...New York, 02 ott 06:55 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato via Twitter che una delle sue più strette collaboratrici, Hope Hicks, è risultata positiva al ...