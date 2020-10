Donald Trump positivo al coronavirus

(Di venerdì 2 ottobre 2020) A un mese esatto dalle elezioni,e Melaniahanno contratto il. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso presidente, dopo mesi in cui ha minimizzato una pandemia che solo negli Usa ha ucciso più di 205.000 americani e fatto ammalare più di 7 milioni di persone. Dopo aver consigliato di curare il COVID-19 iniettandosi la candeggina, dopo aver ridicolizzato l’uso delle mascherine, dopo aver tenuto eventi pubblici fino a poche ore fa senza alcun distanziamento sociale, dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

