Donald Trump e Melania sono positivi al coronavirus

Leggi su wired

(Di venerdì 2 ottobre 2020) (Foto: Alex Edelman/Afp via Getty Images)Il presidente degli Stati Unitie la first ladyhanno annunciato in un tweet di essereal nuovoe siisolati, iniziando la quarantena. La situazione incerta avrà un impatto sulla campagna per le elezioni presidenziali, previste per il 3 novembre. Al momento la pandemia negli Stati Uniti, spesso sminuita da, vede oltre 7 milioni di casi e 207mila decessi. https://twitter.com/real/status/1311892190680014849 “Il presidente e la first lady stanno entrambi bene e resteranno nella loro residenza alla Casa bianca durante la convalescenza“, ha affermato in un comunicato il loro medico Sean P. Conley. Non si è ha ...