Donald Trump e Melania positivi al Covid, media Usa: “Presidente ad alto rischio” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche il presidente Usa Donald Trump e la first lady Melania sono risultati positivi al Coronavirus dopo essersi sottoposti al test. A renderlo noto con un tweet è stato lo stesso Trump che ha cinguettato: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme... L'articolo Donald Trump e Melania positivi al Covid, media Usa: “Presidente ad alto rischio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Anche il presidente Usae la first ladysono risultatial Coronavirus dopo essersi sottoposti al test. A renderlo noto con un tweet è stato lo stessoche ha cinguettato: “La First Lady ed io siamo risultatial-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme... L'articoloalUsa: “Presidente adrischio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - Internazionale : Il New York Times ha passato al setaccio migliaia di pagine di documenti. E la conclusione è che Donald Trump ha gr… - marcodimaio : Auguri di pronta guarigione a Donald Trump e alla moglie Melania. Non mettere la mascherina e minimizzare la diffus… - Herostairslight : RT @perchetendenza: #TrumpHasCovid: Perché Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al Coronavirus - Italia_Notizie : Donald Trump positivo al Covid, campagna elettorale a rischio? -