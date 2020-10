Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: “Iniziamo subito le cure e la quarantena”. Cancellata tappa elettorale in Florida (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”. Con un tweet Donald Trump annuncia che lui e la First Lady Melania sono stati entrambi contagiati dal coronavirus. Il tampone è stato eseguito per la coppia dopo che la consigliera Hope Hicks è risultata positiva mercoledì a bordo dell’Air Force One. “Inizieremo la nostra quarantena ed immediatamente il processo di recupero, supereremo questo insieme!”, ha aggiunto il presidente. La notizia del contagio di Trump arriva ad un mese dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre e avrà effetto sugli ultimi scampoli di campagna elettorale a 32 giorni dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “La First Lady ed io siamo risultatial Covid-19. Iniziamola quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!”. Con un tweetannuncia che lui e la First Ladysono stati entrambi contagiati dal. Il tampone è stato eseguito per la coppia dopo che la consigliera Hope Hicks è risultata positiva mercoledì a bordo dell’Air Force One. “Inizieremo la nostra quarantena ed immediatamente il processo di recupero, supereremo questo insieme!”, ha aggiunto il presidente. La notizia del contagio diarriva ad un mese dalle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre e avrà effetto sugli ultimi scampoli di campagnaa 32 giorni dal ...

ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - Internazionale : Il New York Times ha passato al setaccio migliaia di pagine di documenti. E la conclusione è che Donald Trump ha gr… - ilpost : Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al coronavirus. Non è ancora chiaro se abbiano sintomi. - Noovyis : (Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: “Iniziamo subito le cure e la quarantena”. Cancellata tappa eletto… - FrancoMusiani : RT @StefaniaLP86: Vorrei ricordare a Donald Trump che fu lui a dire che il virus non era un grande problema e suggerì di iniettarsi del dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Stati Uniti, Trump e Melania positivi al coronavirus: "Siamo in quarantena". A rischio la campagna elettorale la Repubblica Trump e Melania sono positivi. "In quarantena, iniziamo cure"

Il presidente americano Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso tycoon su Twitter: "Questa notte la First lady ed io siamo risultati positivi al ...

Usa: Trump ribadisce condanna di ogni forma di suprematismo bianco

New York, 02 ott 06:43 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito ieri, primo ottobre, la propria condanna nei confronti di ogni forma di suprematismo bianco, mentre ...

Il presidente americano Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso tycoon su Twitter: "Questa notte la First lady ed io siamo risultati positivi al ...New York, 02 ott 06:43 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito ieri, primo ottobre, la propria condanna nei confronti di ogni forma di suprematismo bianco, mentre ...