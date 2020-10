Donald Trump e Melania positivi al coronavirus | angoscia per il presidente Il sospetto | chi lo ha infettato

(Di venerdì 2 ottobre 2020)e la moglieal: lo annuncia su Twitter lo stessodegli Stati Uniti. "La First Lady ed io siamo risultatial Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!". Il tutto in piena campagna elettorale. Il medico di Theha confermato la notizia dellatà e ha aggiunto che la coppia sta bene ma, ovviamente, è stato annullato l'appuntamento elettorale in Florida previsto per le prossime ore. Qualche ora prima del risultato del test, sempreaveva confermato che Hope Kicks, una delle più fidate consigliere di, giovedì è ...

Anche Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus. E' stato lo stesso presidente degli Stati Uniti ad annunciarlo via Twitter. "Stasera - ha scritto - io e Melania siamo risultati positivi al ...WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. Precedentemente si erano messi in quarantena in attesa del risultato del test per il ...