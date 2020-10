Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus | a rischio la campagna elettorale

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020)e la First Ladyal. A dare la notizia lo stesso presidente americano che su Twitter scrive: “La First Lady ed io siamo risultatial Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”. Il medico ha confermato latà dei due coniugi, affermando però che stanno bene. «continuerà a portare avanti i suoi compiti senza alcuna interruzione», ha aggiunto. Ma la Casa Bianca ha annunciato che il presidente ha già annullato il viaggio in Florida previsto per oggi, venerdì 2 ottobre 2020, nell’ambito della sua. leggi anche ...