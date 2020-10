Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la first lady Melania hanno annunciato di essere positivi al Coronavirus. Iniziata la quarantena, sospesi gli impegni della campagna elettorale. WASHINGTON – Il presidente americano Donald Trump e la First Lady Melania sono entrambi positivi al Coronavirus! Il test eseguito ha dato l’esito della positività al Covid-19. Trump: “Insieme ce la faremo!” E’ stato lo stesso capo della Casa Bianca attraverso un tweet a comunicare: “La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!“. Melania: ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020)e la first ladyhanno annunciato di essereal. Iniziata la quarantena, sospesi gli impegni della campagna elettorale. WASHINGTON – Il presidente americanoe la First Ladysono entrambial! Il test eseguito ha dato l’esito dellatà al Covid-19.: “Insieme ce la faremo!” E’ stato lo stesso capo della Casa Bianca attraverso un tweet a comunicare: “La First Lady ed io siamo risultatial Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!“.: ...

ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - Internazionale : Il New York Times ha passato al setaccio migliaia di pagine di documenti. E la conclusione è che Donald Trump ha gr… - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - LUVSEOKJINAH : RT @gnu4545: Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al Coronavirus. Adesso potrà finalmente iniettarsi tutta la cand… - ginsengin : RT @gnu4545: Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al Coronavirus. Adesso potrà finalmente iniettarsi tutta la cand… -