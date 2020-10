Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus

(Di venerdì 2 ottobre 2020)sono risultati postivi al. Lo ha comunicato lo stesso Presidente degli Stati Uniti con un tweet: “La First Lady ed io siamo risultatial Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. INSIEME ce la faremo!”. Articolo completo: dal blog SoloDonna

ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - Internazionale : Il New York Times ha passato al setaccio migliaia di pagine di documenti. E la conclusione è che Donald Trump ha gr… - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - cagliaripad : Chi è Hope Hicks, l’ex modella (positiva al Covid) che non indossava la mascherina e oggi inguaia Donald Trump - francescopizzit : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Donald e Melania Trump sono positivi al coronavirus Briatore:'Ho sentito l'amico Donald,ha solo un princip… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump

Prosegue la flessione del greggio. Tengono le utility (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ott - Le Borse europee aprono in rosso sulla notizia della positivita' al Covid del presidente Donald ...Mercati finanziari sotto pressione oggi dopo la notizia della positività al Covid 19 del presidente Usa, Donald Trump e sua moglie Melania. La notizia diffusa dallo stesso presidente in un Tweet (“La ...