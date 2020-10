Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la moglie Melania sono risultati positivi al Covid. Con un tweet è stato lo stesso presidente USA a dare la notizia. “Io e Melania siamo risultati positivi al Covid-19. Cominceremo il nostro processo di quarantena e cure immediatamente. Supereremo tutto questo insieme” ha postato il tycoon. “Come avvenuto a troppi americani, quest’anno, io e il presidente siamo isolati a casa, dopo essere risultati positivi per il Covid” ha scritto Melania Trump su Twitter. “Stiamo bene, e ho rimandato tutti gli eventi in programma. Abbiate cura di voi, prestate attenzione, e supereremo tutto questo, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 ottobre 2020)e larisultatial. Con un tweet è stato lo stesso presidente USA a dare la notizia. “Io esiamo risultatial-19. Cominceremo il nostro processo di quarantena e cure immediatamente. Supereremo tutto questo insieme” ha postato il tycoon. “Come avvenuto a troppi americani, quest’anno, io e il presidente siamo isolati a casa, dopo essere risultatiper il” ha scrittosu Twitter. “Stiamo bene, e ho rimandato tutti gli eventi in programma. Abbiate cura di voi, prestate attenzione, e supereremo tutto questo, ...

