Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti e la sua First Lady hanno contratto il Covid-19. Potrebbero esserselo fatto trasmettere da Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di Donald Trump. Non ci sono buone notizie per Donald Trump, in vista della volata conclusiva verso le elezioni in qualità di presidente degli Stati Uniti. Il capo di Stato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti e la sua First Lady hanno contratto il Covid-19. Potrebbero esserselo fatto trasmettere da Hope Hicks, una delle più strette collaboratrici di. Non cibuone notizie per, in vista della volata conclusiva verso le elezioni in qualità di presidente degli Stati Uniti. Il capo di Stato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - Internazionale : Il New York Times ha passato al setaccio migliaia di pagine di documenti. E la conclusione è che Donald Trump ha gr… - ilpost : Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al coronavirus. Non è ancora chiaro se abbiano sintomi. - mauriziocanetta : #permattinieri ?? ??Crescono nel mondo i casi di infezioni da COVID. Svizzera: +550. ????Donald e Melania Trump positiv… - MARESITAS : RT @HuffPostItalia: Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Stati Uniti, Trump e Melania positivi al coronavirus: "Siamo in quarantena". A rischio la campagna elettorale la Repubblica I fatti del giorno - Europa (3)

Roma, 01 ott 17:00 - (Agenzia Nova) - Nagorno-Karabakh: Macron, Putin e Trump chiedono cessazione ostilità - I presidenti di Francia, Russia e Stati Uniti, Emmanuel Macron, Vladimir Putin e Donald ...

I DOSSIER DE “LA STAMPA”: I segreti del “processo del secolo” contro Julian Assange, fondatore di Wikileaks

Sospettano che, manovrata da Assange, si sia addirittura alleata con l’intelligence russa, che le avrebbe fatto avere le migliaia di email di Hillary Clinton, mettendola in difficoltà durante la ...

